Haalt president Turkmenistan meer dan 97 procent van de stemmen?

Uiteindelijk is volgens bulletins van de staatsmedia 97,27 procent van de stemgerechtigde Turkmenen naar een van de stembussen in het land afgezakt. De uitslag wordt de komende dagen bekendgemaakt.

Wie graag op safe speelt, heeft maar best op een herverkiezing van Goerbangoely Berdimoehamedov gegokt want hoewel er in totaal negen kandidaten zijn, lijkt weinig of niets een derde ambtstermijn voor Berdimoehamedov in de weg te staan.

De 59-jarige president, tandarts van opleiding en later minister van Volksgezondheid, volgde in 2006 Saparmoerat Nijazov op. Vorig jaar liet hij de grondwet nog wijzigen om een beperking van het aantal ambtstermijnen op te trekken tot oneindig. Volgens het centraal verkiezingsbureau trokken meer dan 3,1 miljoen mensen naar de stembus, bericht het Turkmeense staatspersagentschap Turkmenistan Today. Dat is ruim 97 procent van het totaal aantal stemgerechtigden van de in totaal 5,1 miljoen inwoners tellend voormalige Sovjet-republiek. Bij de vorige verkiezingen in 2012 kon Berdimoehamedov nog 97 procent van de Turkmenen charmeren voor een verlengd verblijf als president. En de vraag is nu of hij zijn eigen score zal verbeteren.

Verbod op gouden tanden

Hoewel Berdimoehamedov werd beschouwd als een vooruitgang in vergelijking met zijn voorganger, zijn er volgens mensenrechtenverenigingen nog altijd forse schendingen en is het kiesproces in de eenpartijstaat allesbehalve vrij. De president heeft zich trouwens herhaaldelijk uitgesproken tegen de omvorming van het stelsel in de richting van Westerse democratie.

Onder zijn voorganger waren volgens Yahoo News opera en gouden tanden verboden. Berdimoehamedov heeft aan die verbodsbepalingen een einde gesteld. Hij zou ook de personencultus enigszins hebben teruggeschroefd.

De voorbije jaren is de munt gedevalueerd als gevolg van de ingestorte gasprijs. Gas is het voornaamste exportproduct van Turkmenistan.

(Belga/RR)