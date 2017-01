Griekse en Turkse Cyprioten starten herenigingsonderhandelingen

Onderhandelaars van zowel het Turkse als het Griekse deel van Cyprus zijn in het Zwitserse Genève begonnen aan het overleg over de hereniging van Cyprus. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Griekenland en van Turkije zijn mee aan de onderhandelingstafel geschoven.

De conferentie werd geopend door de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Dat de Griekse buitenlmandminister Nikos Kotzias en zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu present tekenen, geeft het belang aan dat beide partijen aan de onderhandelingsronde toekennen. Het is de eerste keer dat beide ministers rechtstreeks bij de gesprekken betrokken zijn.

Al sinds 1974 verdeeld

Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, is voor de onderhandelingen naar Genève afgezakt. Groot-Brittannië is als voormalige koloniale macht bij het Griekse geschil betrokken. 'Ik hoop dat alle betrokkenen de gesprekken zullen aanvatten met voldoende openheid en flexibiliteit', zo deelde Johnson voor de start van de gesprekken mee. 'Ik geloof dat een oplossing voor een blijvende vrede in Cyprus binnen bereik is.'

Het eiland in de Middellandse Zee is al sinds 1974 opgedeeld. Het zuidelijke Griekse deel is sinds 2004 lid van de Europese Unie, het noordelijke Turkse deel wordt enkel door Turkije erkend.

Belangrijkste knelpunten in de gesprekken zijn het bestuur en de grenzen van een toekomstige federale staat, de teruggave van gronden en de Turkse militaire aanwezigheid.