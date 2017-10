Explosie voor de Jordaanse militaire missie in Parijs

Het zou gaan om een bommotor. In sommige berichten luidt het dat er een uitgebrande scooter is gevonden voor de missie aan de avenue Foch. Niemand van de personeelsleden raakte gewond. Ook is het Gare du Nord woensdagmorgen tijdelijk ontruimd geweest omwille van drie verdachte paketten, zo heeft de krant Le Parsisien gemeld. De Jordaanse ambassade in Parijs heeft ondertussen laten weten dat het explosief meer dan waarschijnlijk niet tegen Jordanië was gericht.

Er werd omstreeks 09.15 uur alarm geslagen toen ongeveer tegelijkertijd op drie plaatsen in het grootste treinstation van Europa een verdacht voorwerp was gevonden. Daarop werd het station ontruimd. Grote lijnen zoals de Thalys, de TER en TGV liepen zware hinder op. Het treinverkeer hernam om 10.00 uur, maar tot de middag kunnen zich nog vertragingen voordoen.