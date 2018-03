EU belooft terug te slaan als Amerikaanse invoerheffingen er komen

In samenwerking met de EU-lidstaten legt ze de laatste hand aan een lijst Amerikaanse producten waarop in de EU hogere importtarieven zullen worden geheven.

Welke producten Europa viseert, maakt Malmström nog niet bekend. Van zodra de laatste hand aan de lijst is gelegd, zal hij openbaar gemaakt worden.

Belasting

Trump kondigde op 1 maart aan dat hij de import van staal en aluminium uit andere landen zwaarder wil belasten. Hij beroept zich op de nationale veiligheid van de Verenigde Staten en zou de maatregel de komende dagen officieel willen maken.

Volgens Malmström is de verwachte beslissing van Trump door economische motieven ingegeven en zouden duizenden Europese jobs geraakt kunnen worden. Ze benadrukt dat elke Europese (tegen)maatregel past in het wettelijk kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Dinsdag raakte bekend dat onder meer Harley-Davidson-motorfietsen op de lijst zouden staan, net als bourbon, Levi Strauss-jeans, sinaasappelsap en andere producten die gemaakt worden in staten waar bepaalde Amerikaanse politici sterk staan. Op die manier zouden vooral leden van Trumps Republikeinse partij onder druk gezet worden. Voor alle producten op de lijst zou een invoerheffing van 25 procent moeten worden betaald.

Verliezers

Malmström hoopt dat Trump uiteindelijk niet tot hogere importheffingen overgaat, 'want handelsoorlogen kennen alleen maar verliezers'.

De grondoorzaak van de problemen in de staal- en aluminiumindustrie is globale overcapaciteit. En alleen via overleg kan daar iets aan gedaan worden, aldus Malmström.