Er kan geen twijfel over bestaan: China bereidt zich voor op oorlog

Vorige week werd Taiwan wakker en stelde vast dat er vier nieuwe luchtvaartroutes boven zijn grondgebied waren geopend, of tenminste: boven wat Taiwan beschouwt als zijn grondgebied. De beslissing was genomen door de Chinese regering. Nu vindt Peking al langer dat elke vierkante meter van Taiwan het moederland toebehoort, en toch was Taipei verrast: enkele jaren geleden zijn beide partijen nog overeengekomen om het luchtverkeer boven de Zeestraat van Taiwan samen te regelen. Met hun eigengereide maatregel bevestigden de Chinezen vooral een aloude wet in de diplomatie: internationale akkoorden blijven meestal alleen bestaan zolang ze in het belang van de sterksten zijn.

...