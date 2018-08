Ebola-uitbraak in Congolees oorlogsgebied valt moeilijk te bestrijden

Dat zei Peter Salama, een Australisch epidemioloog en hoofd van de spoedinterventies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in Genève.

'De veiligheidssituatie maakt het erg moeilijk om mensen op te sporen die in contact zijn gekomen met patiënten en om hen vaccinaties toe te dienen. Het is een erg complexe opdracht om een dodelijke, hoogbedreigende ziekteverwekker in een oorlogsgebied uit te roeien', zei Salama.

Gestorven

Sinds de uitbraak eind juli bekendraakte zijn volgens de WHO twintig mensen in de regio rond Beni in de provincie Noord-Kivu in het noordoosten van het land gestorven aan symptomen die op ebola wijzen. Vier van de bloedtests van patiënten waren positief. De WHO is met tientallen medewerkers ter plekke, net zoals hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis.

Tal van gewapende groepen zijn actief in het onrustige oostelijke grensgebied, waar ze elkaar bestrijden voor de bodemschatten. Een miljoen van de acht miljoen inwoners van Noord-Kivu is ontheemd of gevlucht voor het geweld naar Oeganda, Tanzania, Rwanda en Burundi.

Risico

De WHO heeft deze uitbraak bestempeld als risicovol, omdat de kans op een verdere internationale verspreiding erg groot is.

De nieuwe uitbraak werd pas enkele dagen na 24 juli bekendgemaakt, toen Congo verklaarde dat de vorige ebola-epidemie beteugeld was. Die maakte sinds mei 33 slachtoffers in de westelijke Evenaarsprovincie.

Er zijn aanwijzingen dat beide uitbraken dezelfde virusstam dragen, maar er is voorlopig geen bewijs dat beide zijn verbonden, aldus Salama.

Ebola, een hoogst besmettelijke koortsaandoening, leidt vaak tot massale interne bloedingen met de dood als gevolg.