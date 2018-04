Drie resoluties over Syrië in Veiligheidsraad verworpen

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York zijn dinsdagavond een ontwerpresolutie van de VS en twee van Rusland verworpen. Voor die laatste hoefde Verenigde Staten zelfs hun veto niet te gebruiken, aangezien de tekst niet de benodigde meerderheid van negen stemmen (op vijftien) haalde.