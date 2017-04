Donald Trump haalt hoofdstrateeg Steve Bannon uit Nationale Veiligheidsraad

Volgens het Witte Huis gaat het niet om een degradatie, maar zit de taak van Bannon in de Veiligheidsraad er gewoon op.

Volgens de bronnen van nieuwszender CNN moest Steve (Stephen) Bannon toekijken op het werk van voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn in die Veiligheidsraad en nam hij nooit deel aan vergaderingen. Flynn werd echter in februari ontslagen vanwege onwettige en onaangegeven contacten met de Russische ambassadeur vóór zijn aanstelling door Trump.

Maar de positie van Bannon in de Nationale Veiligheidsraad lag ook onder vuur omwille van de vrees voor politieke inmenging. De Nationale Veiligheidsraad adviseert de president in belangrijke aangelegenheden van het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Hardliner

De omstreden Bannon (62) had tot vorig jaar de racistische nieuwssite Breitbart onder zijn hoede. De hardliner werd later campagneleider van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump en vervolgens dienst politieke strateeg in het Witte Huis, de persoon die met Trump de politieke lijnen uitzet.

Herschikt

Trump heeft ook de rol van zijn adviseur voor binnenlandse veiligheid, Tom Bossert, teruggeschroefd. Bovendien heeft de president ervoor gezorgd dat nationaal directeur voor de inlichtingendiensten Dan Coats en voorzitter Joseph Dunford van de generale legerstaf weer op 'geregelde' basis de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad bijwonen.

Vermoed wordt dat Trumps nationale veiligheidsadviseur Herbert Raymond McMaster invloed op de herschikking heeft gehad. Hij werd in februari de opvolger van Flynn.