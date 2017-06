Dertien doden bij gevechten tussen militie en leger in oosten van Congo

"Twaalf Mai-Mai een een officier van de FARDC (gewapende troepen in Congo) zijn omgekomen in gevechten om de controle van Kabasha, die zaterdag bijna de hele dag hebben geduurd, aldus luitenant Jules Tshikudi.

"Het waren de Mai-Mai die vroeg in de ochtend onze positie in Kabasha hadden aangevallen. Door onze zware wapens konden we het verkeer dat was onderbroken op de as Beni-Butembo tegen het einde van de dag herstellen", aldus de officier. Het leger heeft de situatie in Kabasha, waar de bewoners zijn vertrokken, onder controle, klinkt het nog. Van waar de militanten juist afkomstig waren, is niet bekend.

De Mai-Mai zijn "autodefensiegroepen" die gevormd worden op basis van etnische achtergrond. Tijdens de tweede oorlog van Congo (1998-2003) werden verschillende van die groepen bewapend door het regime om de Oegandese en Rwandese indringers te bestrijden. Sommige van hen hebben de wapens nooit meer neergelegd.

Het oosten van Congo, dat bezaaid is met lokale en internationale gewapende groepen, is verscheurd door meer dan twee decennia van gewapende conflicten. Die worden veroorzaakt door etnische geschillen en onenigheden rond de verdeling van land, de strijd om de controle van minerale grondstoffen en de rivaliteit tussen regionale machten.