'De positie van Iran als regionale grootmacht taant'

Enkele dagen voor de verkiezingen in Iran bracht de Amerikaanse president Donald Trump een bezoek aan Saudi-Arabië. Hij kondigde er aan Iran te zullen indammen met een NAVO-equivalent voor het Midden-Oosten en keurde voor honderd miljard dollar aan wapenleveringen goed. Een beter argument in de Iraanse verkiezingsstrijd hadden de conservatieve haviken zich ongetwijfeld niet kunnen voorstellen. Iran zal zich blijven roeren in de regio, maar het land is gedoemd tot een uitputtende guerrillastrijd. De verkiezingsuitslag zal daar niet veel aan veranderen. De grote vraag is of het op langere termijn front zal vormen met andere grootmachten, zoals China en Rusland.

...