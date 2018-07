'De ontwapening van Noord-Korea is ongeloofwaardig'

Uit satellietbeelden blijkt dat Noord-Korea is begonnen met de ontmanteling van Sohae, een lanceerbasis voor langeafstandsraketten. Is dat een eerste reële stap in de ontwapening van het land, sinds de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni? Of bedriegt schijn? Hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden, Remco Breuker, oordeelt met kennis van zake.

...