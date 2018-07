Analisten: Noord-Korea begint ontmanteling testsite voor raketten

Dat stelt de Amerikaanse analistengroep 38 North dinsdag op basis van satellietfoto's die op 20 en 22 juli zijn gemaakt. De groep noemt de ontmanteling 'een belangrijke eerste stap richting het nakomen van een toezegging die Kim Jong-un deed' tijdens de top met de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore. 'Deze inspanningen vertegenwoordigen een significante vertrouwensopbouwende maatregel van de kant van Noord-Korea', klinkt het verder.

Verschillende Amerikaanse media meldden in de afgelopen dagen dat Trump achter gesloten zijn frustratie zou hebben geüit over het gebrek aan voortgang sinds zijn ontmoeting met Kim. Die berichten ontkende Trump maandag op Twitter: 'Fout, heel tevreden!', schreef hij.

De werkzaamheden van Noord-Korea vinden plaats op de basis Sohae. Daar werden raketten in elkaar gezet en gelanceerd, en werden raketmotoren getest. Volgens 38 North is Sohae de belangrijkste basis van zijn soort in Noord-Korea en hebben de faciliteiten daar een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van de intercontinentale ballistische raketten die Noord-Koreaanse kernwapens naar de westerse wereld kunnen dragen.

Tijdens de top tussen Trump en Kim werd geen overeenstemming bereikt over het toelaten van internationale toezichthouders tot Noord-Korea, om de ontmanteling van het kernwapenprogramma te verifiëren. Daarom is onduidelijk of het land nog andere stappen zet om de nucleaire dreiging te verminderen.

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy!