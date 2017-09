Congo: VN vragen 'snel onderzoek' nadat leger 36 vluchtelingen doodschiet

De vraag komt van Maman Sidikou, de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (DRC) en hoofd van de VN-missie in het land (Monusco). Hij heeft het geweld tegen Burundese vluchtelingen door het Congolese leger scherp veroordeeld en een snel gerechtelijk onderzoek gevraagd om gerechtigheid voor de slachtoffers of hun nabestaanden te garanderen.

Bij schermutselingen met een groep Burundese vluchtelingen hebben soldaten van het Congolese leger vrijdag minstens 36 mensen doodgeschoten in Kamanyola, in de provincie Zuid-Kivu. Volgens het kabinet Binnenlandse Zaken van de provincie wilde het leger de groep vluchtelingen uiteendrijven. Ze schoten daarbij in de lucht, maar werden bekogeld met stenen, en hadden daarna met scherp geschoten, volgens het kabinet. Er is ook sprake van 124 gewonden.

De vluchtelingen eisten de vrijlating van vier kompanen die woensdagnacht ingerekend en nadien uitgewezen werden naar Burundi.

Sidikou noemde het optreden van het leger in een mededeling 'buiten proportie'.