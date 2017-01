Brexit: regering dient wetsontwerp over activering Artikel 50 in

Zo kan premier Theresa May de andere Europese leiders er formeel van op de hoogte brengen dat het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat en kunnen de brexitonderhandelingen van start gaan.

Parlement

May en haar ministers gingen ervan uit dat ze op eigen houtje de brexit in gang konden steken, maar het Hooggerechtshof stak daar dinsdag een stokje voor. Het is het parlement dat moet beslissen over de activering van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon.

Het wetsontwerp telt maar twee zinnen. Het was al eerder aangekondigd dat May voor een kort en helder geformuleerd wetsontwerp zou kiezen, zodat de parlementsleden het niet nodig zouden vinden het te amenderen. Anders zou May haar timing in gevaar kunnen zien komen.

Deadline

De Britse premier wil voor eind maart artikel 50 inroepen. Ondanks het vonnis van het Hooggerechtshof blijft ze aan die deadline vasthouden. De daaropvolgende onderhandelingen met de EU over de Brexit moeten binnen de twee jaar afgerond worden.

David Davis, staatssecretaris voor de brexit, verklaarde dinsdag in het Lagerhuis al dat de deadline niet in gevaar komt en dat hij verwacht dat 'niemand de wil van het volk zal tegenwerken'.