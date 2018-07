'Benallagate': minister Collomb schuift verantwoordelijkheid door naar Elysée

Volgens Collomb was het aan de diensten van president Emmanuel Macron om de gevolgen te trekken uit de video waarop zijn veiligheidsmedewerker hardhandig optreedt tegen een betoger.

Collomb verscheen maandag onder ede voor een onderzoekscommissie van het Franse parlement. Het zwaargewicht binnen de regering verklaarde er dat hij op 2 mei door zijn kabinetsmedewerkers werd geïnformeerd over de video, en dat zijn diensten de informatie hadden overgemaakt aan het Elysée. 'Ze hebben me gemeld dat ze de politieprefect reeds geïnformeerd hadden en de informatie ook ter kennis hadden gebracht van het kabinet van de president, wat de gepaste reactie was, gezien het aan de hiërarchische autoriteit is om de vereiste maatregelen op administratief en gerechtelijk vlak te nemen', zei Collomb. De minister schuift daarmee de verantwoordelijkheid voor het inlichten van het gerecht dus door naar het Elysée.

Hij voegde toe dat hij over de zaak niet rechtstreeks heeft gepraat met Macron. In Frankrijk is een politieke storm losgebarsten rond de onthulling van een video waarop te zien is hoe Benalla, destijds veiligheidsmedewerker van president Macron, betogers hardhandig aanpakte tijdens een manifestatie op 1 mei in Parijs.

Maandagnamiddag wordt ook politieprefect Michel Delpuech ondervraagd door de parlementsleden.