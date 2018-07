Veiligheidsmedewerker Macron die betoger hardhandig aanpakte ontslagen en opgepakt

Het parket van Parijs had donderdag aangekondigd een onderzoek te openen naar Alexandre Benalla. In het kader van dat onderzoek is de man nu gearresteerd.

Benalla wordt feiten van geweld door een openbaar ambtenaar, aanmatiging van ambten, het illegaal dragen van insignes die voorbehouden zijn voor het openbaar gezag en medeplichtigheid aan het onrechtmatig toe-eigenen van beelden van een beveiligingscamera ten laste gelegd.

Betoging

Op beelden van een betoging op 1 mei die volgens Le Monde gemaakt werden op de Place de la Contrescarpe in het 5de arrondissement van Parijs, is te zien hoe agenten een betoger op de grond werken. Later snelt een man zonder uniform, maar wel met een politiehelm, toe, die de betoger wegtrekt van de agenten, hem meerdere klappen uitdeelt en op de grond werkt. Nadat zijn gezicht van dichtbij gefilmd is, wandelt hij snel weg uit angst om te worden herkend.

Le Monde herkende op de beelden Benalla, die binnen het kabinet van Macron verantwoordelijk was voor de veiligheid van de president. De identiteit van de man werd aan de krant bevestigd door kabinetschef Patrick Strzoda. Hij werd nadien twee weken geschorst en vervolgens overgeplaatst naar administratieve taken, klonk het bij de president.