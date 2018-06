Auto ramt gevel van Nederlandse krant De Telegraaf: 'Alles wijst op een aanslag'

Het minibusje reed rond 4 uur 's ochtends door de glazen gevel van het gebouw aan de Basisweg in Amsterdam en vloog daarna in brand. Volgens De Telegraaf vielen er geen gewonden en had de brandweer de felle brand "redelijk snel" onder controle.

De hoofdredactie van De Telegraaf noemt de gebeurtenis schokkend. 'Alles wijst op een aanslag. Wij laten ons niet intimideren', aldus hoofdredacteur Paul Jansen. Volgens hem zijn er in het verleden al bedreigingen aan het adres van de krant geweest.

Plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland wijst op de betonnen bloembakken voor de gevel. 'Alleen als je echt wilt, kom je bij die pui', zegt hij.

Een woordvoerder van de politie bevestigt het nieuws aan het persagentschap ANP. 'We vermoeden opzet', luidt het. De bestuurder van de auto is niet meer ter plaatse. Er is niemand aangehouden. Afgelopen donderdag werd rond 23 uur ook al met een raketwerper geschoten op een pand in Amsterdam waar onder meer Pijper Media, de uitgever van tijdschriften als Nieuwe Revu, Panorama, Playboy en Grazia, is gevestigd. In de nacht op vrijdag kon de politie een verdachte oppakken.