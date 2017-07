Amerikaanse Senaat keurt sancties tegen Rusland goed

De Amerikaanse Senaat heeft donderdagnamiddag (plaatselijke tijd) een reeks sancties goedgekeurd tegen Rusland, voor de vermoedelijke beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen en de inmenging in het conflict in Oekraïne. Ook Iran en Noord-Korea mogen zich aan nieuwe strafmaatregelen verwachten uit de Verenigde Staten.

Eerder had het Huis van Afgevaardigden de wettekst goedgekeurd die een aantal inbreuken door de tegenstanders van de VS wil afstraffen. Een grote meerderheid stemde voor in beide kamers van het Amerikaanse Congres, dat in handen is van een Republikeinse meerderheid.

President Donald Trump heeft nu de keuze de wet aan te nemen, of zijn veto te stellen. Zijn regering heeft geargumenteerd voor meer flexibiliteit in de diplomatieke omgang met de regering van de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten kwam Rusland tussen in de presidentsverkiezingen van 2016.