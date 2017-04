Amerikaanse industrie wil af van veel milieu- en arbeidsregels

Er kwamen 171 verschillende brieven binnen op de oproep om regeldruk binnen de federale overheid te verminderen. Sommige van individuen, maar vaak van brancheorganisaties of bedrijven.

De Washington Post telde hoe vaak verschillende ministeries en agentschappen genoemd werden. De EPA, het milieuagentschap dat onder Trump al flink gekort wordt, werd maar liefst 79 keer genoemd als belemmerend voor de binnenlandse productieketen. Het ministerie van arbeid werd 38 keer genoemd.

De Clean Air Act,werd het vaakst genoemd (48 keer) als wet die belemmeringen oplevert. Andere regels of wetten die vaak genoemd werden waren New Source Reviews (onderdeel van de Clean Air Act, 31 keer) en de Clean Water Act (29 keer).

Een bedrijf dat bijvoorbeeld de Clean Water Act hekelde was mijnbedrijf Freeport-McMoran, dat ondere andere in Arizona, New Mexico en Colorado mijnen heeft. Het klaagt over de wet die watervervuiling moet tegengaan, omdat het tot lange reviews van de praktijken van het mijnbedrijf leidt. "Sectie 404 van de Clean Water Act is al langer bijzonder tijdrovend en kostbaar, vanwege uitdijende claims van federale zeggenschap en onnauwkeurige regelgevende taal, die lange, opdringerige reviews van verschillende agentschappen mogelijk maken." Freeport-McMoran wil minder federale zeggenschap over de waterwegen die het gebruikt voor z'n mijnpraktijken.

Energiebedrijf wil het makkelijker maken om in de Golf van Mexico naar olie te boren door bedrijven minder vaak te verplichten hun licentie te vernieuwen.

De Kamer van Koophandel wil een regel die werkgevers verplicht ziekte- en ongevalgegevens openbaar te maken terugdraaien.

Volgens de Washington Post is het Witte Huis van plan veel van deze suggesties van het bedrijfsleven om regeldruk te verminderen door te voeren.