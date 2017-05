Amerikaanse database onthult informatie over slachtoffers huiselijk geweld

Donald Trump heeft in zijn eerste maanden als president het Immigration and Customs Enforcement (ICE)-agentschap uitgebreidere bevoegdheden gegeven. Dat leidde tot een toename van arrestaties.

Maar die uitgebreide bevoegdheden van ICE leiden tot openbaarmaking van gevoelige informatie, schrijft het blad Mother Jones. Via een nieuwe database van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, die openbaar is, kunnen nu ook gegevens over slachtoffers van huiselijk geweld met een migratie-achtergrond opgezocht worden.

De DHS-VINE, een database over illegale immigranten met een criminele achtergrond, is een nieuwe database die openbaar is gemaakt. Daarin worden de daden waarvan mensen verdacht worden vermeld. Maar voor veel mensen die in de database staan is de enige overtreding die ze hebben begaan, het ontbreken van een verblijfsstatus. En onder hen zijn dus ook slachtoffers van huiselijk geweld.

Het is specifiek om deze reden dat zogenaamde 'sanctuary cities' geen informatie opslaan van illegale immigranten die zich melden bij de politie, in het ziekenhuis of op scholen. Ze willen het immigranten die slachtoffer van huiselijk geweld niet moeilijker maken hulp te zoeken.

ICE zegt zich bewust te zijn van het probleem en aan een oplossing te werken.

De nieuwe regering zet veel strenger in op het deporteren van illegale immigranten, specifiek degenen met een crimineel verleden. Trump tekende daarvoor verschillende decreten. Hij wil onder andere federale gelden voor de 'sanctuary cities' stopzetten.