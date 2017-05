37,6 procent meer uitzettingen illegale immigranten onder Trump

In de eerste honderd dagen van president Trump ging het om 41.318 illegale immigranten, in dezelfde periode in 2016 om 30.028. ICE, de Immigration and Customs Enforcement (ICE), schrijft die groei in z'n persbericht van woensdag toe aan de presidentiele decreten die Trump eerder dit jaar tekende.

"Deze data reflecteren de toewijding van president Trump om onze immigratiewetten eerlijk en over de gehele linie toe te passen. ICE-agenten hebben een duidelijke opdracht gekregen zich te focussen op bedreigingen van de publieke en nationale veiligheid, wat heeft geleid tot een substantiele groei van arrestaties van veroordeelde criminele buitenlanders", zei waarnemend ICE-directeur Thomas Homan.

Bijna 75 procent van de illegale immigranten die dit jaar werden gearresteerd waren veroordeelde criminelen, meldt de ICE. Er worden op dit moment 400 arrestaties per dag verricht.