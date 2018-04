Amerikaans gerecht voert al maanden onderzoek naar Trumps advocaat Michael Cohen

De president van de VS bestempelde de razzia als een 'schande' en een 'aanval op het land.'

De New York Times berichtte dat Trump vrijdag nog met Cohen had getelefoneerd. Het is niet duidelijk waarover ze gepraat hebben.

Uit de documenten blijkt dat het grootste deel van het in beslag genomen materiaal zich concentreert op Cohens zaken. Volgens mediaberichten wordt onderzocht of Cohen zich schuldig maakte aan bankfraude. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij de regels rond campagnefinanciering zou overtreden hebben.

Kort voor de verkiezingen in 2016 had Cohen naar eigen zeggen uit eigen zak 130.000 dollar betaald aan pornoactrice Stormy Daniels (echte naam: Stephanie Clifford). In ruil zou ze geen verklaringen afleggen over een vermeende affaire met Trump in 2006.

Cohen voerde ook onderzoek naar een deal over 1,6 miljoen dollar tussen de Republikeinse donateur Elliott Broidy en een zwanger model van het Playboy-magazine. Vrijdag trok Broidy zich terug als financieel vicevoorzitter van het Republikeins Nationaal Comité, een soort partijbestuur van de Republikeinen.