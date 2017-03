'Alleen in West-Europa ebt de asielcrisis weg'

Sinds maart 2016 worden alle vluchtelingen die in Griekenland stranden gearresteerd en naar Turkije teruggestuurd. Merkt u dat op het terrein?

MARY MALAFEKA: Het akkoord was een keerpunt, maar het is een illusie te denken dat er nu geen mensen meer aanspoelen. De registratieprocedure verloopt zo moeizaam dat het aantal vluchtelingen dat vastzit op de Griekse eilanden de voorbije maanden opnieuw is toegenomen. Alleen op het eiland Samos zijn dit jaar al 300 vluchtelingen aangekomen. Er zitten daar nu zowat 1500 mensen vast, terwijl het eiland zelf hooguit 5000 inwoners telt. Met andere woorden: in West-Eur...