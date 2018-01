Afghaanse troepen redden tientallen Save the Children-medewerkers na aanval IS

Bij de aanval van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) werden woensdag in de Oost-Afghaanse stad Jalalabad minstens vijf mensen gedood en meer dan 20 anderen verwond. De 46 mensen, onder hen 12 vrouwen, werden in veiligheid gebracht, laat regeringswoordvoerder Attaullah Chogiani van de provincie Nangarhar weten. Enkelen onder hen liepen lichte verwondingen op. Het is niet duidelijk of er nog medewerkers in het gebouw zijn achtergebleven. Choagiani zei dat de al negen uur durende aanval nog steeds voortduurt.

Minstens twee bewakers van de hulporganisatie en een burger zijn om het leven gekomen, aldus Chogiani. Er werden ook twee levensloze mannenlichamen gevonden, die mogelijk tot de aanvallers behoorden. Tot dusver werden 24 mensen naar ziekenhuizen overgebracht. Ooggetuige Abubaker Habibsai verklaarde aan het Duitse persbureau dpa dat er nog steeds schoten te horen zijn. Volgens zijn informatie hebben de aanvallers zich op de derde verdieping van het kantoorgebouw verschanst en vuren ze op de veiligheidstroepen. IS heeft de aanval opgeëist en spreekt van vier daders.