Affaire-Skripal: Poetin hoopt dat 'gezond verstand overwint'

'We wachten op het moment waarop het gezond verstand eindelijk overwint en waarop gestopt wordt met het toebrengen van schade aan de internationale relaties', zo verklaarde de Russische president Vladimir Poetin op een persconferentie in de Turkse hoofdstad Ankara. De verklaring komt op een moment dat de Organisatie voor het Verbod op Scheikundige Wapens (OPCW) in de Nederlandse stad Den Haag samenkomt om op vraag van Moskou de aanval in Salisbury te bespreken.

De OPCW voert een eigen chemische analyse uit van stalen van het zenuwgas dat bij die aanval gebruikt is. Het definitieve verslag zal weliswaar geen schuld toewijzen. Als gevolg van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, op zondag 4 maart in het Britse Salisbury, is een heuse diplomatenoorlog ontstaan.

De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd. Daarop beslisten bijna dertig landen om alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. In een tegenzet stuurt Rusland evenveel diplomaten terug naar hun land. Moskou ontkent iets te maken te hebben met de vergiftiging van Skripal.