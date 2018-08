301 pedofiele priesters geïdentificeerd in VS, onderzoekers spreken van 'systematische' doofpot

Een rapport van een 'grand jury' in VS-staat Pennsylvania, de jury in de VS die moet bepalen of de bewijzen van het openbaar ministerie een aanklacht rechtvaardigen, identificeert 301 priesters uit 6 bisdommen waarvan het plausibel is dat ze kinderen misbruikt hebben. Het onderzoek is gebaseerd op documenten die de katholieke kerk jarenlang verborgen hield.