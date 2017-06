Van Facebook tot grime rap, dit is hoe Jeremy Corbyn de Britse jeugd wist te versieren

Opeens begonnen honderden jongeren luidkeels "Oh Jeremy Corbyn" te zingen op de melodie van Seven Nation Army van The White Stripes. Het was 20 mei, twee weken voor de Britse verkiezingen en Jeremy Corbyn, de 68-jarige socialistische leider van Labour, was uitgenodigd door de rockband The Libertines om voorafgaand aan hun concert een speech te geven. Zijn belofte dat Labour de welvaart eerlijker zou verdelen en in sport, cultuur en kunst zou investeren werd met gejuich ontvangen. Voor Adam Klug, organisator bij Momentum, de Labour-steunende beweging die twee jaar geleden is ontstaan uit Corbyns leiderschapscampagne, was dit het moment waarop hij begon te geloven dat de tektonische platen van de Britse politiek nu echt aan het verschuiven waren.

