Zorgen om Wereldzadenbank: smeltend poolijs stroomt ingang binnen

Het binnengestroomde water is gelukkig wel bevroren in de tunnel en heeft de ondergrondse kluis waar de zaden opgeslagen liggen dus niet bereikt, zo meldt de krant The Guardian op basis van informatie van de Noorse regering, die eigenaar is van de Wereldzaadbank.

Maar een en ander roept wel vragen op over de kwetsbaarheid van de bank, die als onaantastbaar werd beschouwd en de bijnaam 'Ark van Noah' kreeg.

Uitzonderlijk warm

De zadenkluis ligt op zo'n 120 meter diepte onder een berg nabij Longyearbyen, de hoofdstad van het eiland. Bij de oprichting in 2008 werd er geen rekening mee gehouden dat de permafrost errond ooit met ontdooiing bedreigd zou worden.

Maar afgelopen winter steeg de gemiddelde temperatuur op Spitsbergen tot zeven graden Celsius boven het normale niveau, in november was het zelfs enkele weken rond de tien graden warmer dan gemiddeld.

Gewassen

De Wereldzadenbank is opgericht om zaden te bewaren om de groei van planten herop te starten in het geval van zoals natuurrampen, oorlogen enzovoort. In de kluis liggen bijna een miljoen stalen van gewassen uit de hele wereld. De oorlog in Syrië heeft ervoor gezorgd dat de mensheid vorig jaar voor de allereerste keer een beroep moest doen op de bank.

Volgens de Noorse regering was het de bedoeling dat de Wereldzaadbank zichzelf zou kunnen redden zonder menselijke tussenkomst. 'Nu monitoren we de kluis 24 uur per dag,' luidt het. 'We moeten bekijken hoe we de risico's kunnen minimaliseren en verzekeren dat de zadenbank zichzelf kan beschermen'.