Windmolens en vleermuizen: 'Stop met excuses te zoeken'

Veel soorten vleermuizen zijn met uitsterven bedreigd. Volgens Joris ­Everaert van het Instituut voor Natuur en Bos ­(INBO) dreigen nieuwe windmolens een zware impact te hebben op de resterende populatie, aldus Het Nieuwsblad. 'Europees onderzoek gaat ervan uit dat een turbine in een risico­gebied - in bosrijke gebieden en langs de kust - tot twintig vleermuizen kan doden op jaarbasis. Voor Vlaanderen ontbreken cijfers, maar in Duitsland gaan ze uit van 250.000 vleermuisslacht­offers per jaar', benadrukt Everaert.

Over de oorzaak variëren de theorieën. 'Sommigen denken dat de sonar van de dieren in de war raakt door het draaien van de wieken. Andere experts menen dat ze zelfs gelokt worden door de turbines, omdat ze die verwarren met bomen en denken dat ze daar veilig een nest kunnen maken.'

Energieproducenten moeten daarom bij de bouw van nieuwe windturbines niet alleen rekening houden met vogelsterfte, lawaaioverlast en de slagschaduw, maar ook met vleermuizen. Het Vlaamse agentschap Natuur en Bos verspreidde recent een richtlijn, waarbij wordt gepleit voor 'milderende maatregelen'. Die houden in dat de windturbines iets later opstarten, pas bij een wind van 6 meter per seconde. En dat ze de wieken stilhouden op momenten dat de vleermuizen uitvliegen op zoek naar voedsel. Dat gebeurt 's nachts, op voorwaarde dat het zeker 10 graden warm is en het niet of nauwelijks regent. De maat­regelen gelden vooral van begin april tot eind oktober.

Tommelein: 'Stop met excuses zoeken om niet te in te zetten op hernieuwbare energie'

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) maakt in een reactie duidelijk dat hij niet te vinden is voor het plan van het INBO. 'Het is de hoogste tijd dat we allemaal samen onze schouders onze hernieuwbare energie zetten, en stoppen met excuses te zoeken om dat niet te doen', zo klinkt het.

'Iedereen die begaan is met de natuur zou ons net moeten helpen om het aantal windmolens omhoog te krijgen', zo luidt het. Beperkingen zijn voor de minister wel mogelijk, maar hij benadrukt dat die gefundeerd moeten zijn en ingesteld moeten worden 'na overleg en akkoord'. Hij verwijst daarbij naar het feit dat er geen cijfers bestaan voor het effect op de vleermuizenpopulatie in Vlaanderen. Tommelein benadrukt tot slot nog dat de kostprijs van hernieuwbare energie wordt opgedreven als windmolens minder mogen draaien.

De minister heeft nu overleg gevraagd met onder andere het kabinet van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). 'De minister bevestigde ons al dat ze volledig op dezelfde golflengte zit', zo stelt Tommelein.