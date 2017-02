Lotte Philipsen Redactrice KnackWeekend.be Opinie

Waarom een houtkachel wel slecht is voor onze gezondheid

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hanteert een stookadvies op dagen dat er veel fijn stof in de lucht zit. Daar hebben ze een goede reden voor, want de hoeveelheid fijn stof die vrijkomt tijdens het stoken van hout in Vlaanderen is hoger dan gedacht en schadelijk voor onze gezondheid.