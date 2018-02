Slechte luchtkwaliteit in België: 'Stook woensdag en donderdag geen hout in kachels of haarden'

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept op om woensdag en donderdag geen hout te stoken in kachels of haarden, omwille van de slechte luchtkwaliteit. Op die dagen is er veel fijn stof in de lucht en kan de impact van houtverbranding lokaal erg hoog oplopen.