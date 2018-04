Uitstoot zeescheepvaart moet met helft omlaag

De uitstoot van broeikasgassen door de wereldwijde zeescheepvaart moet in 2050 met minstens 50 procent zijn gedaald ten opzichte van 2008. Dat is de uitkomst van langdurige onderhandelingen bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen, onderdeel van de Verenigde Naties.