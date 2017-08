Marihuana mogelijk schadelijker dan tabak voor cardiovasculaire gezondheid

Volgens de onderzoekers geven de resultaten van hun studie aan dat het gebruik van marihuana mogelijk een grotere risicofactor is voor de cardiovasculaire gezondheid dan sigarettenrook.

Hoge bloeddruk of hypertensie komt voor wanneer de kracht op de wanden van de bloedvaten te hoog wordt. Bij een verhoogde bloeddruk worden hart en bloedvaten aangetast, vaak zonder dat men zich van enig kwaad bewust is. Vandaar dat de aandoening soms wordt omschreven als een sluipmoordenaar.

Drie keer schadelijker

Hoge bloeddruk verhoogt de kans op een beroerte en hart- en vaataandoeningen. Sigarettenrook is een grote risicofactor voor hoge bloeddruk en een slechte cardiovasculaire gezondheid. De bevindingen van de onderzoekers van de Georgia State University kunnen erop wijzen dat gebruik van marihuana schadelijker is voor de cardiovasculaire gezondheid dan tabak. Omdat het aantal gebruikers en voormalige gebruikers van tabak in de onderzoeksgroep echter klein was, willen ze dat nog nader onderzoeken.

De wetenschappers onderzochten 1213 mensen van 20 jaar en ouder. 21 procent van de testpersonen gebruikte marihuana, 20 procent gebruikte marihuana in combinatie met tabak. 34 procent van de onderzochte personen gebruikte nog nooit marihuana en was ook niet-roker.

De gemiddelde duur van het gebruik van marihuana lag voor deze testpersonen op 11,5 jaar.

Volgens de resultaten hadden marihuanagebruikers 3,42 meer kans op een hoge bloeddruk dan niet-gebruikers. Elk extra jaar van marihuanagebruik werd de kans om te sterven door hypertensie 1,04 keer groter.

De studie is verschenen in het vakblad European Journal of Preventive Cardiology.