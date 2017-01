Kookboek bij dementie: dit kan je zelf doen om het risico te verkleinen

Het slechte nieuws: omdat we steeds langer leven, krijgt naar schatting 1 op de 5 mensen ooit te maken met een vorm van dementie. Het goede nieuws: er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen om dat risico te verkleinen." Aan het woord is Margaret Rayman, hoogleraar aan de universiteit van Surrey. Ze doet al jaren onderzoek naar de invloed van voeding op de gezondheid en is een van de auteurs van Kookboek bij dementie, de bestseller die vorig jaar in Groot-Brittannië verscheen en onlangs in het Nederlands werd vertaald.

