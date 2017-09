Instituut Gezond Leven schept chaos in aanbevelingen voor gezond leven

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) heet voortaan het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het instituut vaart immers een nieuwe koers en wil nu ook het brede publiek informeren over gezond leven in het algemeen, en gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag, roken en mentale gezondheid in het bijzonder, klinkt het woensdag in een persbericht.

Het ViGEZ bood tot nu toe ondersteuning aan gezondheidsprofessionals en beleidsmakers over het bevorderen van de gezondheid, en het voorkomen van ziekten. Nu wil het instituut dus ook rechtstreeks de Vlaming informeren over hoe je gezond kan leven, en hoe je mee kan ijveren voor een gezonde leefomgeving. 'We merken dat de Vlaming nood heeft aan een organisatie die op een onafhankelijke, heldere en betrouwbare manier duidelijkheid schept in de chaos van aanbevelingen die gezond leven promoten', aldus VIGeZ-voorzitter Marc Morris. Bij die nieuwe koers past ook een nieuwe naam. 'Die is duidelijk, hij roept meteen de juiste associaties op en is herkenbaar. Als instituut zijn we bezig met hoe omgeving en gedrag kunnen worden aangepast met het oog op gezonder leven. Daarnaast zijn we een erkende expertise-organisatie voor specifieke leefstijlthema's zoals gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak en mentale gezondheid. 'Gezond Leven' dekt dus deze brede lading', zegt Linda De Boeck, directeur van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert binnenkort de nieuwe actieve voedingsdriehoek. 'Voor het eerst zal de opvolger van de actieve voedingsdriehoek duidelijke en haalbare gezondheidsboodschappen voor het brede publiek formuleren', klinkt het. Hiermee breekt de nieuwe actieve voedingsdriehoek met het verleden: de vorige driehoek was immers bedoeld als educatieve tool voor gezondheidsprofessionals.