Hoe ongezond is te bruin gebakken toast?

Dat toast dat zwartgeblakerd uit de toaster komt, niet voor consumptie geschikt is, weten we allemaal, maar met de campagne "Go for Gold" wil de Britse gezondheidsraad, de Food Standards Agency (FSA), de bevolking duidelijk maken, dat ze haar toast en aardappelen maar beter niet té bruin bakt om de blootstelling aan de chemische stof acrylamide te beperken. Daarom wordt aangeraden om bij het bakken van zetmeelrijke producten eerder te gaan voor een goudkleurig tintje. Ook in ons land, waar er al eens een frietje gestoken wordt, is dat advies niet onopgemerkt voorbij gegaan. Maar hoe bezorgd moeten we zijn?

