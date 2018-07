'Bosbaden' heeft wel degelijk aanzienlijke gezondheidsvoordelen

Onderzoekers van de Universiteit van East Anglia komen met een lange lijst van gezondheidsvoordelen: wie meer tijd in de natuur doorbrengt, loopt minder risico op onder meer diabetes type 2, hart- en vaatziekten, vroegtijdig overlijden, vroeggeboorte bij zwangerschap, stress en hoge bloeddruk.

'We weten al langer dat tijd spenderen in de natuur ons gezonder doet voelen, maar tot nog toe was de impact op onze gezondheid op lange termijn nog niet helemaal duidelijk', zegt hoofdauteur Caoimhe Twohig-Bennett. 'Wij combineerden gegevens van 140 studies en samen meer dan 290 miljoen proefpersonen om na te gaan of de natuur echt een gezondheidsboost geeft.'

'Bosbaden'

Het gaat om studies in meer dan twintig landen over de hele wereld, waaronder Groot-Brittannië, Spanje, de VS, Frankrijk, Duitsland, Australië en Japan, waar shinrin yoku of 'bosbaden' al langer een populaire praktijk is. De 'natuur' kan ook betrekking hebben op stadsparken of groen in de straat.

Het team bekeek het verschil tussen mensen met heel weinig blootstelling aan groen met de personen die het vaakst in de natuur tijd spendeerden. 'We stelden vast dat in of dichtbij de natuur leven aanzienlijke gezondheidsvoordelen met zich meebrengt', zegt ze. 'Naast een lagere kans op diabetes, hart- en vaatziekten leidt het ook tot meer slaap en minder kans op hoge bloeddruk en stress.'

Verband onduidelijk

Wat het verband precies is, weten de onderzoekers nog niet. 'Mensen die dichtbij groen wonen hebben meer kans op fysieke activiteit of sociale omgang', zegt ze. 'De blootstelling aan diverse bacteriën in een natuurlijke omgeving kan ook voordelen hebben voor het immuunsysteem en de kans ontstekingen verminderen.'

Japans onderzoek wijst ook in de richting van phytoncides - organische stoffen met antibacteriële eigenschappen die door bomen worden afgegeven. 'We grijpen vaak naar medicatie als we ons niet goed voelen, maar blootstelling aan gezonde omgevingen maakt opgang als middel om ziekte te voorkomen en te behandelen. Onze studie toont aan dat de voordelen groot genoeg zijn om een betekenisvolle klinische impact te hebben."

Parken en groene zones

Het onderzoeksteam hoopt dat hun onderzoek artsen en ander medisch personeel kan aanzetten om hun patiënten meer tijd in het groen aan te raden.

'We hopen dat dit onderzoek mensen zal inspireren om meer tijd buiten door te brengen en de gezondheidsvoordelen zelf te ondervinden', zegt Twohig-Bennett. 'Hopelijk kunnen de resultaten ook beleidsmakers en stadsplanners aanzetten te investeren in de aanleg, het herstel en het onderhoud van parken en groene zones, met name in stedelijke woongebieden en in buurten die er het meeste voordeel uit kunnen halen.'