Artsen protesteren: 'Hervorming medische hulp voor illegalen leidt tot menselijke drama's'

In een opiniestuk protesteert "Dokters van de Wereld" andermaal tegen de hervorming van de dringende medische hulp voor mensen zonder papieren, waarover de Kamer donderdag stemt. 'Onder het mom van het bestrijden van misbruik riskeert de nu al dramatische zorg voor mensen zonder papieren nog moeilijker te worden', klinkt het. De opinie staat donderdag in De Morgen en is ondertekend door tientallen artsen.

Met een wetsontwerp wil minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) de dringende medische hulp hervormen om misbruiken tegen te gaan. Het werkveld toonde zich de voorbije maanden al kritisch voor de tekst. Ngo's noemden het ontwerp "schandalig", maar ook de artsenorde zelf was "bezorgd" over het ontwerp.

De Orde vindt dat de medische hulp voor illegalen niet beperkt mag worden tot dringende zorgen. 'De medische zorg omvat alle zorg voor een leven in menselijke waardigheid.'

Dokters van de Wereld trekt nu andermaal aan de alarmbel: de 'nu al dramatische' zorg voor mensen zonder papieren dreigt volgens de organisatie 'nog moeilijker' te worden. 'Dat klinkt abstract, maar dat is het niet voor de zwangere vrouw die medische hulp geweigerd wordt omdat beslist werd dat zwanger zijn niet-levensbedreigend is en ze dus haar plan kan trekken', klinkt het in het opiniestuk.

De organisatie vreest dat minister Ducarme zich op foutieve informatie baseert om te stellen dat er te veel misbruik is. De minister baseert zich op een rapport van een medisch adviseur uit 2016. Die analyseerde 200 medische dossiers en concludeerde dat er in 12 gevallen sprake was van misbruik. Dokters van de Wereld wijst erop dat 12 gevallen zes procent uitmaakt van het totaal en dat dit bezwaarlijk 'massaal misbruik' te noemen is. De adviseur zou bovendien een verkeerde definitie gehanteerd hebben om de medische dossiers te analyseren.