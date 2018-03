De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek Opinie

Zou Lucebert zonder zijn vergissing in de oorlog ook de indrukwekkende kunstenaar zijn geworden?

De biografie over Lucebert van Wim Hazeu biedt een schat aan gegevens die van belang zijn voor toekomstige interpreten. Maar dat is iets anders dan te beweren dat het mysterie van Luceberts grootheid is opgehelderd. Meer dan ooit blijkt de zo dierbare dichter, schilder en tekenaar een ongrijpbare sfinx.