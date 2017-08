Woningen zijn vijfde kleiner sinds 2000

De cijfers van de federale overheidsdienst Economie liegen er niet om. "Vandaag woont de Vlaming in een woning die gemiddeld 27 m2 kleiner is dan de 160 m2 in 2000. Wie in een flat woont, moet het 17 m2 minder stellen dan de 83 m2 in 2000", zegt Marc Dillen van de Confederatie Bouw. In 1990 bedroeg de gemiddelde woonoppervlakte voor een woning zelfs 222 m2 en 123 m2 voor een flat.

Deze daling is te wijten aan de prijsstijging van de bouwgronden - verdrievoudigd sinds 2000 - en de verstrenging van de normen inzake energieverbruik en ventilatie, zegt Dillen.