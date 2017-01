'Wie het zelf goed heeft, moet zeer voorzichtig zijn met uitspraken over mensen in armoede'

Geachte professor Pieters,

Ruim 10 jaar geleden nodigde u me uit aan de universiteit. Ik wilde uw toelating hebben om uw vak "sociale zekerheidsrecht" te mogen volgen als student economie. Ik heb veel van u geleerd tijdens die lessen. Sindsdien ben ik altijd professioneel met sociale zekerheid bezig geweest. En u heeft mijn interesse gewekt om te werken aan een betere sociale zekerheid. Eerst aan de universiteit en vandaag als ondervoorzitter van het OCMW van onze stad, Leuven.

Ik ben ontgoocheld en verontwaardigd over uw recente interview aan Knack. Niet zozeer omdat we er een andere mening op na houden over de toekomst van onze sociale zekerheid. Ik denk niet dat we moeten evolueren naar een systeem waar alleen bijdragen op loon moeten dienen om de sociale zekerheidsuitgaven mee te spijzen. Ik vind immers dat de druk op onze arbeidsinkomens al hoog genoeg is. En ook niet omdat u aanhaalt dat armoede relatief is. De armoedemeting is relatief in de zin dat er gekeken wordt naar hoeveel inkomen nodig is om een fractie van de gemiddelde levensstandaard in een samenleving te bereiken. Dat is effectief iets anders in België dan in Bulgarije, maar dat zijn ook 2 compleet verschillende samenlevingen op vlak van levensstandaard. Het is merkwaardig dat een verdediger van de verzekeringsgedachte als uzelf niet inziet dat wie de Belgische levensstandaard wilt verzekeren, armoede net wél als relatief zou moeten beschouwen.

Wat me echt tegen de borst stuit is uw opmerkingen over mensen in armoede en in het bijzonder over alleenstaande ouders. U zegt dat mensen in armoede min of meer treffelijk arm kunnen zijn als ze maar gebruik maken van alle mogelijkheden die hen worden aangereikt. In Leuven zijn er ongeveer 1600 mensen die beroep doen op een uitkering van het OCMW, het zogenaamde leefloon, wat vaak bestempeld wordt als het sluitstuk van de sociale zekerheid, het laatste vangnet. Deze 1600 mensen, die hun kinderen niet zien als modeverschijnsel, leven erg vaak in armoede. Dat heeft te maken met de hoogte van het leefloon. Voor een gezin met kinderen bedraagt dit leefloon slechts 1156 euro.

Alleenstaande ouders zijn geen modeverschijnsel

Het OCMW van Leuven verhoogt het bedrag van het leefloon en doet daarmee meer dan het zou moeten en zorgt er actief voor dat alle rechten uitgeput worden. En toch wordt dit gezin beschouwd als bestaansonzeker, of wordt er gezegd dat het gezin een verhoogd armoederisico heeft. De maatschappelijk werkers van het OCMW van Leuven zeggen me dat deze gezinnen eerder overleven dan dat ze echt deel uitmaken van onze samenleving. Ik vind dat mensen die het financieel goed hebben, en ik ga ervan uit dat dat geldt voor vice-rectoren, erg voorzichtig moeten zijn met uitspraken over het leven van mensen in armoede. Dit als "treffelijk" omschrijven, getuigt van weinig empathie en kennis van de realiteit, ook in Leuven.

Er moet mij nog iets van het hart. Alleen kinderen opvoeden wordt in de sociologische academische literatuur beschreven als "nieuw sociaal risico". Eenoudergezinnen zijn dan ook geen modeverschijnsel zoals u zegt, maar een realiteit die we als samenleving meer dan 50 jaren kennen. Het feit dat de sociale zekerheid er nog altijd niet in geslaagd is om die "nieuwe sociale risico" béter te verzekeren, zou aan eenieder die de verzekeringsgedachte genegen is, aan het werk moeten zetten om de sociale zekerheid voor deze groep te verbeteren. En dus schiet uw stelling om dit af te doen als modeverschijnsel bij mij in het verkeerde keelgat. Het getuigt van verregaand conservatisme dat u deze maatschappelijke realiteit de voorbije 50 jaren gemist lijkt te hebben.

Professor Pieters, we willen allebei werken aan een betere sociale zekerheid. Ik wil u deze keer uitnodigen bij mij. U bent van harte welkom op het OCMW van Leuven om eens een dag mee te lopen met de maatschappelijk werkers die dag in dag uit mensen die het moeilijk hebben in Leuven te helpen een woning zoeken of een job, en elke maand opnieuw de eindjes aan mekaar moeten knopen. Of om eens een week met het budget van een persoon die bij ons aanklopt te overleven. Ik ben er zeker van dat u er veel van kan leren.

Pieter Vandenbroucke

SP.A-raadslid

OCMW Leuven