Trump maakt toch einde aan gescheiden opsluiting van migrantenkinderen

Trump ondertekende een presidentieel decreet waarin staat dat gezinnen die illegaal de VS binnentreden gezamenlijk zullen worden opgesloten. Een Amerikaanse rechter besloot eerder dat kinderen van zulke gezinnen maximaal twintig dagen mochten worden vastgezet, maar de regering-Trump stapt opnieuw naar de rechtbank om die limiet te beëindigen, zo blijkt uit de tekst van het decreet.

'Wij zullen zeer sterke grenzen hebben en we gaan gezinnen bijeenhouden', aldus Trump. Hij voegde eraan toe uiteengehaalde gezinnen 'niet te willen zien of voelen'. 'We zullen heel veel mensen gelukkig maken', zei Trump tijdens de plechtigheid in het Ovalen Kantoor waarin hij het decreet ondertekende.

Tegelijk zei hij niet te zullen afwijken van de nultolerantie inzake illegale immigratie. Wie onwettig de VS binnenkomt blijft vervolgd. Hij riep het Congres op 'zijn werk te doen. De wetten dienen veranderd'.

'Wij moeten hard zijn of ons land wordt onder de voet gelopen, door mensen, door misdaden, door alle dingen waar we niet achter staan', zei Trump eerder volgens de conservatieve zender Fox News. 'Als je zwak bent, wat sommige mensen willen dat je dat bent, als je echt, echt pathetisch zwak bent, wordt het land door miljoenen mensen onder de voet gelopen. En als je hard bent, dan heb je geen hart. Dat is een zwaar dilemma. Misschien zal ik eerder sterk zijn.'

'Wij moeten sterk zijn aan de grens, anders zal je miljoenen mensen zien toestromen en ons land gewoon overnemen', zei de president volgens ABC News. ''Wij willen veiligheid voor ons land. De Republikeinen willen veiligheid en insisteren op veiligheid voor ons land, en we zullen dit hebben. Tegelijkertijd moeten wij mededogen hebben. Wij willen gezinnen samen laten blijven, dat is zeer belangrijk', zei de president volgens Fox in het Witte Huis.

De Amerikaanse regering is onder vuur komen te liggen, zowel in eigen land als daarbuiten, omdat op vijf weken tijd meer dan 2.300 kinderen gescheiden zijn van hun ouders. In Texas zijn zelfs opvangcentra opgericht voor kinderen van minder dan vijf jaar oud.

Huis van Afgevaardigden stemt donderdag over stopzetting scheiden van migrantenkinderen

De leider van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, zei woensdag al dat hij donderdag een wet ter stemming zou brengen die een einde maakt aan het uit elkaar halen van migrantengezinnen die de grens illegaal oversteken. De wet moet ook een oplossing bieden voor de jongeren die zonder papieren in de Verenigde Staten aankwamen, de zogeheten 'dreamers'.

'We denken niet dat de gezinnen gescheiden moeten worden, punt', benadrukte Paul Ryan na een ontmoeting dinsdag met president Donald Trump, wiens nultolerantiebeleid deze toestanden teweegbracht. De Republikeinen hebben de meerderheid in het Huis, maar de wet moet daarna nog door de Senaat, waar de meerderheid erg krap is (51-49). 'Met onze wet, wanneer mensen vervolgd worden omdat ze de grens illegaal overstaken, blijven gezinnen bijeen gedurende de hele procedure, onder de autoriteit van Binnenlandse Veiligheid', aldus nog Ryan.

Anderzijds omvat het wetsontwerp een oplossing voor het statuut van de honderdduizenden jongeren die zonder papieren het land binnenkwamen, zei hij zonder verdere preciseringen. De tekst zou ook talrijke lacunes in de immigratiewetgeving dichten. Sinds het nultolerantiebeleid begin mei werd bekendgemaakt, zijn 2.342 migrantenkinderen en -jongeren van hun ouders gescheiden, die meestal op de vlucht zijn voor geweld in Centraal-Amerika.