Sp.a wil werk maken van 'nieuwe sociale garantie'

Volgens John Crombez leven we in een tijd van "nieuwe kwetsbaarheid", waar mensen die doorzetten, kansen grijpen en mee bijdragen" alsnog dreigen aan de kant van de samenleving te worden gezet. "Dit is wat er gebeurt als je keuzes maakt die altijd dezelfde mensen raken. Dit is wat er gebeurt als je de sociale zekerheid steen voor steen afbreekt".

De Vlaamse socialisten willen iedereen in Vlaanderen verenigen rond "een nieuwe sociale garantie". "Met duidelijke en vaste afspraken. Niet alleen voor wat van mensen gevraagd wordt,maar ook waar ze recht op hebben en zeker van kunnen zijn. Een nieuwe sociale garantie, die we in steen zullen beitelen daar waar wij verkozen zijn", zei Crombez in de Gentse Vooruit.

Melkkoe

Naast de sp.a voorzitter sprak ook ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in Gent. Hij haalde uit naar de regering-Michel, die hij een "gevaar" noemde. "Zij schaadt letterlijk en figuurlijk de gezondheid van de langdurig zieken door een zeer ondoordacht beleid dat gericht is op sanctioneren, enkel om te besparen".

Volgens De Leeuw tast de regering "de fundamenten van de sociale zekerheid aan", met indexsprongen, loonmatiging en onwerkbare flexibiliteit op kap van de werknemers. De sociale zekerheid is volgens De Leeuw "de melkkoe" geworden van de regering.