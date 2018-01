SP.A-bestuur weigert ontslag Tom Meeuws

Coup de théâtre in het hoofdkwartier van de Antwerpse sp.a in de Ommeganckstraat dinsdagavond: Tom Meeuws bood er zijn ontslag aan als nummer drie op de lijst van Samen - zoals hij vooraf ook aan lijsttrekker Wouter Van Besien (Groen) had laten weten - maar dat was volgens Meeuws buiten zijn partijgenoten gerekend. Hoewel hij aanvankelijk om 22.30 uur een verklaring zou komen afleggen, duurde het uiteindelijk tot een eind na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond.

De reden werd snel duidelijk: de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws. 'Dit was niet de makkelijkste keuze', aldus Meeuws. 'Maar het partijbestuur van sp.a stad Antwerpen is ervan overtuigd dat we met Samen niet willen meedoen met de moddercampagne die volop bezig is en die nooit geziene proporties aanneemt. Het moet volgens ons gaan over waar we met de stad naartoe willen, maar ook over de waarden en de manier van aan politiek doen.'

Meeuws noemt Samen 'meer dan ooit hét alternatief voor deze stad' en zegt nu contact te zullen opnemen met Van Besien en nummer twee op de Samen-lijst Jinnih Beels (onafhankelijk) om hen persoonlijk de beslissing van sp.a toe te lichten.

De Lijn

De Morgen berichtte vandaag dat Tom Meeuws enkele jaren terug, als regionaal directeur van De Lijn, de regels rond financieel beheer nogal losjes hanteerde. Als directeur mocht hij uitgaven tot 67.000 euro zelf goedkeuren, voor hogere bedragen moest hij dan weer langs de raad van bestuur van de openbaarvervoersmaatschappij. Meeuws zou onder meer facturen opgesplitst hebben in kleinere sommen, zodat de verscheidene facturen minder dan 67.000 euro bedroegen.

Zijn financieel beheer leidde tot een clash met het bestuur, waarna beide partijen in onderling overleg uit elkaar gingen. Daarbij kreeg Meeuws, naast een opzegvergoeding van enkele maanden, ook de belofte van discretie. Vandaag lekte het verhaal toch uit, al ontkent Meeuws dat hij de zaken financieel slecht runde.

Hoe dan ook was de positie van Meeuws al eerder aan het wankelen gegaan. In een opiniestuk in De Morgen had hij zware beschuldigingen geuit aan het adres van het Antwerpse stadsbestuur, dat volgens hem veel te nauwe banden had met bepaalde bouwpromotoren en in ruil voor een 'paaitaks' ook moeilijke bouwdossiers een duwtje in de rug gaf. De boemerang kwam snel terug, want Meeuws zelf bleek ook goed contact te houden met de bouwpromotoren.

Marc Descheemaker

Op een speciaal partijbestuur van SP.A bood Tom Meeuws daarom zijn ontslag aan. Volgens Wouter Van Besien, die zijn respect uitdrukte voor de beslissing van Meeuws, deed hij dat 'in het belang van Samen, en in het belang van Antwerpen. De persoonlijke aanvallen op Tom werden enorm groot. De Antwerpse kiescampagne omschreef als een strijd die op de man speelt, een campagne 'die we in Vlaanderen nog niet gezien hebben.' Na afloop van de vergadering van de Antwerpse sp.a was Van Besien niet meteen bereikbaar voor commentaar.

In De Afspraak stelde SP.A-voorzitter John Crombez op zijn beurt onomwonden dat het om een georkestreerd lek ging, en dat enkel Marc Descheemaeker, de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, daarachter kan zitten. 'Het gaat om informatie die bijna niemand kan hebben.'