Tom Meeuws opnieuw onder vuur: Van Besien roept op tot 'propere campagne'

SP.A-kopstuk en Samen-boegbeeld Tom Meeuws komt opnieuw in nauwe schoentjes nadat enkele media berichtten over financieel geknoei in zijn periode als lokaal directeur van de De Lijn in Antwerpen. Meeuws zou geen goedkeuring hebben gehad van de raad van bestuur toen hij grote bedragen uitgaf voor onder andere de feestelijke opening van de Reuzenpijp, de tunnel die onder de Turnhoutsebaan loopt. De directeur moet immers de goedkeuring hebben van de raad wanneer hij een bedrag van 76.000 euro overschrijdt. Ook een reclamecampagne in de Gazet van Antwerpen strookte niet met de boekhoudkundige regels van de vervoersmaatschappij.

Meeuws werd in maart 2015, nadat de parktijken aan het licht kwamen, ontslagen met een geheimhoudingsclausule. Officieel was dat vanwege een 'verschil in visie'. Omwille van die clausule is Meeuws echter niet in staat om te reageren, maar hij spreekt van een politieke afrekening.

Eerder kwam het SP.A-kopstuk al in het oog van de storm terecht toen (professionele) contacten tussen hem en bouwpromotor Land Invest uitlekten. Meeuws had nochtans zwaar uitgehaald naar de nauwe banden van Antwerps burgemeester Bart De Wever en het stadsbestuur met bouwpromotoren.

Meeuws werd toen door Groen-kopstuk en 'Samen'-collega Wouter Van Besien op het matje geroepen. Na een gesprek werden de plooien glad gestreken.'Samen staat voor eerlijkere, integere en transparante politiek en daar wijken we geen millimeter van af', zei Van Besien toen.

'Dit is niet het soort campagne dat wij willen', zegt Van Besien dinsdag in een reactie. 'Dit gaat niet over wat we met Antwerpen willen doen, maar over het verleden van personen. Ik wil mij focussen op wat de inwoners van onze stad echt wakker houdt: gezonde lucht, veilig verkeer, betaalbaar wonen en veilige buurten.'

Van Besien roept op tot een 'propere campagne' en stelt dat er 'meer dan genoeg stof ter discussie is' over de 'heldere keuze' die de Antwerpenaar bij de gemeenteraadsverkiezingen krijgt voorgelegd.