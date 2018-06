'Schrijnende toestanden in cellen door staking'

De cipiersstaking sleept al negen dagen aan, en dat leidt tot schrijnende toestanden in de cel. Dat zegt ­directeur Serge Rooman in een brief die door bijna al zijn Belgische collega's gesteund wordt. Zowel Het Nieuwsblad als de Gazet van Antwerpen citeren woensdag uit de brief.