Racisme, taal en geloof domineren Vlaams integratierapport

Het zijn enkele van de resultaten uit een bevolkingsonderzoek besteld door Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA), dat Het Laatste Nieuws kon inkijken.

Het gaat om het eerste grootschalige onderzoek dat een beeld schetst van de veelkleurige Vlaming. Voor de 'Samenleving in diversiteit'-studie werden 4.491 Vlamingen (85 procent) en Brusselaars (15 procent) tussen 15 en 85 jaar bevraagd, zowel online als persoonlijk.

Hun origine is niet willekeurig gekozen. 'Het gaat om de herkomstlanden met de meeste personen in Vlaanderen. Daarnaast werd gekeken naar de groepen waar de kloof met de autochtone Belgen het grootst is', zegt Homans.

Uit de uitgebreide bevraging blijkt onder meer dat 39 procent van de Turkse Vlamingen vindt dat geloof altijd voorgaat op Belgische wetten, dat 90 procent van de Marokkaanse kinderen onderling Nederlands spreekt, dat 38 procent van de Polen geen moslim als buurman wil, dat 75 procent van Roemenen meer autochtone Belgen wil kennen en dat 41 procent van de Congolezen meemaakte dat zijn huisbaas niet aan hem wilde verhuren.

Er is ook positief nieuws: mensen van buitenlandse komaf staan open voor méér contact met autochtone Vlamingen, voelen zich thuis in België en gewaardeerd door hun collega's.