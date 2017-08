PVDA krijgt 1,8 miljoen extra: 'Partij verder uitbouwen'

De kleine partijen in de Kamer, PVDA en DéFI, ruzieën al de hele legislatuur met de grote partijen over de financiering. De twee kleintjes vinden dat de stemmen die ze in Vlaanderen haalden, moeten meetellen voor de berekening van hun dotatie. De grote partijen zien dat anders, omdat PVDA en DéFI geen verkozenen haalden in Vlaanderen.

De meerderheidspartijen laten hun verzet nu vallen en gaan akkoord met de uitbetaling voor de huidige legislatuur, wist De Standaard als eerste. Die zou neerkomen op 1,8 miljoen euro voor PVDA en 230.000 euro voor DéFI.

"We kunnen dat geld heel goed gebruiken, want ons budget ligt veel lager dan dat van de grote partijen", zegt Ivo Flachet, partijwoordvoerder van PVDA. "Wij zijn onze structuur nog steeds aan het uitbouwen en zullen het extra geld onder meer investeren in de studiedienst. Ook voor de campagne zal het van pas komen. Ik wil er wel op wijzen dat het hier niet gaat om een geste, maar om fondsen waar we recht op hebben."

Voor de komende legislatuur wordt het systeem overigens hervormd. "Wij vinden dat er een dubbele voorwaarde moet komen", zegt Inez De Coninck van N-VA. "Om recht te hebben op financiering in een landsdeel moet een partij een lijst in elke kieskring hebben ingediend en een verkozene hebben in dat landsdeel. De kleine partijen zetten de huidige regeling immers volledig naar hun hand, met een politica als Véronique Caprasse (DéFI), die in Vlaams-Brabant woont, maar toch in Brussel op een lijst staat." Naast het voorstel tot wetswijziging van N-VA liggen er nog twee andere varianten voor.

"Dat voorstel kan niet op onze goedkeuring rekenen", zegt Flachet van PVDA. "Wij zijn tegen elke maatregel die de logica van het bestaan van nationale partijen terugschroeft. Een partij als N-VA zou een nationale partij nog het liefst verbieden, maar dat kan ze niet omdat daarvoor een grondwetswijziging nodig zou zijn."