PS-federaties van Magnette en Di Rupo niet op één lijn

De PS-federatie van Mons-Borinage heeft zaterdagavond opgeroepen tot een decumul voor parlementsleden uit gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. Daags voordien hadden zowat vierhonderd militanten van de federatie in Charleroi nog gepleit voor een totale decumul. Beide voorstellen zullen besproken worden op het partijbureau van de PS, dat maandag een concreet voorstel moet bepalen voor het aangekondigde statutair congres van 2 juli.

Na het losbarsten van het Samusocial-schandaal beloofde PS-voorzitter Elio Di Rupo de PS-leden te laten stemmen over een "volledige decumul", waardoor een mandaat als parlementslid niet langer combineerbaar zou zijn met de functie van burgemeester of schepen. Onder meer de PS-jongeren hadden daartoe opgeroepen, maar sommige betrokkenen zijn het niet eens met de maatregel.

Het probleem is volgens hen ook in Brussel immers vooral een van cumulatie van vergoedingen. De PS-federatie van Mons-Borinage zit op die lijn. "Het geld, de vergoedingen, dat is het probleem. Er is een klaar en duidelijke maatregel nodig", zo zei de Bergense schepen en parlementslid Nicolas Martin zondag op RTL-TVi. Martin wordt gezien als degene die ooit de burgemeesterssjerp zal overnemen van Di Rupo in Bergen.

Concreet willen de PS'ers uit Bergen en omstreken dat mandaten nooit meer mogen opleveren dan een parlementair wedde. Nu is dat nog 150 procent. Een verbod op het cumuleren van mandaten is voor de Bergense federatie echter slechts nodig voor gemeenten met meer dan 25.000 inwoners - oftewel voor 23 van de 262 Waalse gemeenten. Martin wees daarbij nog op de moeilijkheden voor schepenen uit kleine gemeenten in Luxemburg die niet voltijds hun ambt uitoefenen.