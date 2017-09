Open Vld wil verder snijden in pensioenen werklozen, maar Bacquelaine staat op de rem

Het gaat niet om de 50-plussers, die worden gespaard, maar om iedereen onder de 50 die langdurig werkloos is.

'Nu bedraagt het minimumrecht waarop je na een jaar werkloosheid terugvalt, 1.950 bruto per maand', legt Vincent Van Quickenborne uit. 'In ons voorstel zakt dat bedrag met de jaren. De eerste twee jaar blijven nog gelijk, maar vanaf dan gaat het degressief naar beneden tot 70 procent van dat minimumrecht. Dat komt dan neer op 1.362 euro bruto per maand. Dat is het minimum.'

Op de werkloosheidsuitkering heeft het voorstel geen impact, maar Van Quickenborne wil wel het recht op een minimumpensioen beperken tot 12 jaar werkloosheid. Wie langer werkloos is, kan geen aanspraak maken op dat minimumpensioen.

De N-VA schaart zich achter elk voorstel dat de pensioenrechten van werklozen doet afnemen in de tijd, maar CD&V verzet zich tegen de maatregel omdat die 'het solidariteitsprincipe ondergraaft'. Ook minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) ziet het voorstel evenmin zitten. 'Daarmee worden net de zwaksten in de samenleving het meest geraakt', zegt zijn woordvoerder.